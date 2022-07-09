Türkiye Gazetesi

Bayramın gelmesiyle birlikte kaza haberleride peş peşe gelmeye gelmeye başladı. Yetkililer bayram öçncesinde yollarda dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılarda bulunmuştu ancak buna rağmen kazalar yaşanmaya devam ediyor. Viyana'dan Türkiye'ye bayram için gelen aile gelir gelmez kaza yaptı.

Sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın mevkiinde meydana gelen kazada Viyana’da yaşayan aile Kurban Bayramı nedeniyle memleketleri Sinop’a gitmek için yola çıktı.

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANDI

Tayakadın mevkiinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada araçta bulunan 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yine bayramlaşmak için yollarda olan vatandaşlar tarafından yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, 2 yaralı ambulansla Çatalca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Bayramlaşmak için yollarda olan ve kazayı görür görmez yardım etmek için duran vatandaşlar, gurbetçilerin dağılan valizlerinin toplanmasına yardımcı oldu.

Valizler yol kenarına taşınırken, yine kaza esnasında yaralanan ve korkan küçük çocuğu da yardım için duran vatandaşlar sakinleştirdi. Kaza esnasında yolda olan ve kazayı görür görmez yardıma koşan Temel Sönmez, “Biz bayramlaşmak için Kilyos’a giderken kaza yapan aracı görüp hemen durduk. Hızlı bir şekilde itfaiye ve ambulans geldi. 2 yaralı vardı, bir çocuk ve bir yaşlı teyze.

'BÜYÜK BİR KAZA AMA HAFİF ATLATILDI ŞÜKÜR'

Beyefendi Viyana'dan geldiğini söyledi bize kendisi. Sinop’a gidiyorlarmış ailelerinin yanına. Gittikleri hastane bilgilerini falan yakınlarına söyledik. Beyefendinin telefonu Türkiye’de çalışmıyormuş zaten. Eşyaların toplanmasına da yardımcı olduk. Büyük bir kaza ama hafif atlatıldı çok şükür” dedi.

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