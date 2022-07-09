Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kesim veya hayvan kazaları haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bazı acemi kasaplar hayvanları keserken kendi yaralarken bazıları ise hayvanı kesmek için hazırlık yaparken hayvanı kaçırdı. Öyle ki kaçan hayvanlar sahiplerini peşlerinden metrelerce koşturdu.

Bu tür kazaların yanısıra ilginç kazalarda yaşandı. Ankara'da kesilmek üzere olan bir dana kendisini kesmek için hazırlık yapan genç bir kasaba öyle bir darbe vurdu ki kasap anında yere yığıldı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yenimahalle ilçesinde bulunan Yakacık kurban kesim alanında Ali Ünal isimli kasap, kesmek istediği dananın darbesiyle yere düştü. Baygınlık geçiren genç kasaba kesim alanında hazır bulunan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla en yakın hastaneye sevk edilen kasabın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kasaplar gazeteciye bıçak çekip darp etti! "Acemi kasap elini kesti" haberlerine mi bozuldunuz? Elazığ’da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesimhanede çalışan kasaplar, çekim yapan gazetecilerin üzerine bıçakla yürüyüp darp etti. Darp raporu alan gazeteciler, polis merkezine giderek kasaplardan şikayetçi oldu.

Kurban Bayramı klasiği: Acemi kasaplar soluğu acilde aldı Kurban Bayramı’nda kendi imkanlarıyla kurbanlarını kesmeye çalışanlar yine soluğu hastanede aldı. Kurban kesimi sırasında hayvanın darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti.

Acemi kasaplar acilleri doldurdu İstanbul'da Kurban Bayramı için kurbanlık keserken yaralanarak hastanelik olan vatandaş sayısı birinci ve ikinci gün olmak üzere toplam 2 bin 487 kişi oldu.