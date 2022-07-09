Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden olan Muğla’nın Bodrum ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler günler öncesinde kente gelmeye başlarken, kentin işlek caddelerinde de hareketlilik yaşandı.

PLAJLAR DOLDU TAŞTI

Kurban Bayramı’nın birinci gününde yerli ve yabancı turistler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte soluğu denizde aldı. Başta Bitez, Gümbet, Ortakent, Gümüşlük, Yalıkavak ve Göltürkbükü olmak üzere plajlar yerli ve yabancı turistlerle doldu. Bazı vatandaşlar denize girip serinlerken, bazıları ise şezlonglarında güneşlenmeyi tercih etti.



Bayramda manzara değişmedi: Genç kasap dananın darbesiyle yere yığıldı Ankara’da kurban kesim alanında dananın darbesiyle yere yığıldığı iddia edilen genç kasap, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.