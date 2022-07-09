Türkiye Gazetesi

İnegöl ilçesinde yarım saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yeniceköy Mahallesi'nde bazı sokaklarda sel meydana gelirken, Cerrah Mahallesi'nde ise bir ağaç yola devrildi. Vatandaşlar, yağışın ardından baltalar ve testerelerle ağacı parçalara ayırarak yolu trafiğe açtılar.

SOKAKLAR DEREYE DÖNDÜ

Öte yandan Bursa'nın Demirtaş, Saitabat ve Derekızık mahallelerinde de yağmur etkili oldu. Sokakların adeta dereye döndüğü mahallelerde araçlar güçlükle ilerleyebildi.

BİLECİK’TE DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Bilecik kent merkezinde öğleden sonra bastıran sağanak yağış sonrası birçok işyeri ve evi sular basarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Başta Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağı, Çınarlar mevkii ve İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağında suların yarım metreyi bulması gözlerden kaçmadı. Bu mevkilerde araçlar adeta suya gömülürken, kent genelinde birçok işyeri ve ev de sular altında kaldı.

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı (9 Temmuz 2022 hava durumu) Kurban Bayramı'nın ilk günü hava nasıl olacak sorusunun cevabını veren Meteoroloji, birçok kentte sağanak beklendiğini açıkladı ve 10 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli sağanak özellikle bayramın ilk iki günü etkili olurken, ilerleyen günlerde etkisini yitirecek ve sadece Karadeniz bölgesinde görülecek.