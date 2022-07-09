Türkiye Gazetesi

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişinin bulunduğu otomobilin uçurumdan düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Keşan'ın Paşayiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Sami Atalay ve Filiz Atalay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralı Berna Atalay ve Tolunay Atalay ise yapılan ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisa'da iki araç çarpıştı, 3 kişi feci şekilde can verdi Bayramın acı bilançosu artmaya devam ediyor. Trafik kazaları yüzünden ölenlerin sayısı artıyor. Son olarak Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 canından oldu.

Bayram günü acı olay! Yola çıkan 2 araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Denizli’de aynı yöne giden iki araç aniden çarpıştı ve feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.