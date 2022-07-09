Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saatlerden itibaren bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil birçok ili uyardı (Kurban Bayramı hava durumu) Kurban Bayramı’nda tatile gidecekler hava durumunu araştırmaya başladı. Bayramın 9 güne uzatılmasını fırsat bilen vatandaşlar tatil planları yaptı. Meteooroloji Genel Müdürlüğü bayram haftasının hava durumunu yayınladı.

Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji il il uyardı (9 Temmuz 2022 hava durumu) Kurban Bayramı'nın ilk günü hava nasıl olacak sorusunun cevabını veren Meteoroloji, birçok kentte sağanak beklendiğini açıkladı ve 10 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli sağanak özellikle bayramın ilk iki günü etkili olurken, ilerleyen günlerde etkisini yitirecek ve sadece Karadeniz bölgesinde görülecek.