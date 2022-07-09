Türkiye Gazetesi

Yenikapı-Hacıosman metrosunun Haliç durağında bir kişi, yanında oturan siyahi erkeğe küfürler yağdırdı. Hem Türkçe hem de İngilizce küfürler eden kişi, "Afrika'ya dönün, gidin buradan" diye bağırdı.

TEPKİ VERMEDİLER

Siyahi erkeğin yanında eşi ve küçük çocukları olmasına aldırış etmeyen şahıs metrodaki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Siyahi aile ise yapılan ırkçılığa karşı hiçbir karşılık vermeden sessizliğini korudu.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "ayrımcılık" ve "tehdit" suçları ile ilgili Fatih ilçesinde çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede şüphelinin O.O.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü

İstanbul'da Kurban Bayramı sakinliği: Yollar boş kaldı İstanbul'da vatandaşların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile otoyollar boş kaldı. Boş yollar havadan dronla görüntülendi.