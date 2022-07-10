Türkiye Gazetesi

Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşanan olayda 7 aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga çıktı. Sebebi öğrenilemeyen kavgada ortalık bir anda savaş alanına döndü. Kavga nedeniyle köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralananlar 112 Acil Servis ekiplerince Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

VALİLİK DUYURDU, 54 YARALI VAR

Batman Valiliği, Beşiri ilçesinde meydana gelen silahlı, taşlı ve sopalı kavgada, 5'i ağır 54 kişinin yaralandığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün 18.00 sıralarında Beşiri ilçesinin Yontukyazı köyünde aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2'si ateşli silahla, 1'i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5'i ağır toplam 54 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Meydana gelen olaya jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili tahkikata başlandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların kaldırıldığı Batman'daki hastanelerde de polis tarafından ilave güvenlik önlemleri alındığı aktarıldı.

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