Türkiye Gazetesi

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Cumhuriyet Meydanı'nda iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, yabancı uyruklu H.L. (27) ve F. M. (22) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.L. hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arkadaşını bıçakladı! Kılık değiştirip kaçmaya çalıştı Trabzon’un Of ilçesinde, birlikte alkol aldığı arkadaşıyla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan Yusuf E. arkadaşını bıçakladı. Yusuf E. daha sonra başka bir evden çaldığı kıyafetlerle kılık değiştirerek kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kasaplar gazeteciye bıçak çekip darp etti! "Acemi kasap elini kesti" haberlerine mi bozuldunuz? Elazığ’da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesimhanede çalışan kasaplar, çekim yapan gazetecilerin üzerine bıçakla yürüyüp darp etti. Darp raporu alan gazeteciler, polis merkezine giderek kasaplardan şikayetçi oldu.