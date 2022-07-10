Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Temmuz 2022 hava durumu tahmin haritasını yayınladı. AFAD ve Meteoroloji'nin üst üste gelen uyarıları sonrası İstanbul'da gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili oldu, birçok ev ve iş yerini su basarken trafikte olan sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji, yağışların bugün de süreceğini açıkladı ve önümüzdeki günler için haritalı hava durumu tahminlerini paylaştı. Bugün sağanakların özellikle Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde etkili olması bekleniyor.

10 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Mersin'in kuzeyi, Konya'nın kuzey ve batısı, Yozgat, Kırşehir, Osmaniye, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların 10 Temmuz saat 22.00'ye kadar etkili olması bekleniyor.

10 Temmuz 2022 hava durumu tahmin haritası

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Düzce için turuncu kodlu uyarı veren Meteoroloji, birçok kent için de sarı kodlu uyarıda bulundu. Sarı kodlu uyarıda bulunan iller şöyle: Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kütahya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Karabük.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği de bugün beklenen sağanak yağışla ilgili sosyal medyadan uyarıda bulundu.

Paylaşımda, "Meteoroloji verilerine göre; İstanbul’da 10 Temmuz Pazar günü ilk saatlerden itibaren görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yerel çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

BİR UYARI DA ANKARA'YA

Ankara Valiliği, yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 29

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Şimşekler geceyi aydınlattı, İstanbul'da beklenen sağanak başladı İki gündür yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başladı. Giderek şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Esenyurt'ta sağanak dereyi taşırdı Esenyurt Pınar mahallesinde sağanak yağış nedeniyle taşan derede çok sayıda kişi mahsur kaldı. Esenyurt Belediye Başkanı Bozkur yaptığı açıklamada, "bir sorunla karşılaşmadık" diyerek güzel haberi verdi.