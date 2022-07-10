Türkiye Gazetesi

İstanbul'da dün akşam saatlerinden bu yana devam eden kuvvetli sağanak sonrası sabah saat 08.15 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 10 aracın karıştığı kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hafif yaralanan 2 vatandaş tedbir amaçlı ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların kenara çekilmesi ile üç şeritlik karayolunun bir şeridi trafiğe açıldı.

Kaza yapan araçların çekici ile karayolundan çekilmesi ve belediye ekiplerinin yolu temizlemesi sonrası karayolu tekrardan trafiğe açıldı.

Kaçan kurbanlık keçinin sebep olduğu kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı Ankara’da kaçan kurbanlık keçinin sebep olduğu kazada 1’si ağır, 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.