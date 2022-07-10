Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nın ilk gününde özellikle Marmara ve çevresinde sağanak beklendiği belirten Meteoroloji, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyarmıştı. Beklenen sağanak dün akşam saatlerinde başladı. Bazı ilçelerde sağanak nedeniyle hayat adeta felç olurken birçok sürücü yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalanlar ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Karadeniz üzerinden gelen sağanak özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkisini gösterirken, gece boyunca gökyüzü de şimşeklerle aydınlandı. Peş peşe çakan şimşekler ve ardından gele gök gürültüsü İstanbulluların uykusunu kaçırırken, gece boyunca çakan şimşek sayısı da yapılan bir paylaşımla gözler önüne serildi.

İSTANBUL'DA SABAHA KADAR ÇAKAN ŞİMŞEK SAYISI

Havaforum'dan yapılan paylaşımda, İstanbul'da saat 05.15 itibarıyla çakan şimşek sayısı 7 bin olarak kaydedildi. Ayrıca, "Uzun süre unutulmayacak bir gece yaşanıyor... " ifadesinin kullanıldığı paylaşımda İstanbul'u aydınlatan şimşeklere dair bir 'şimşek haritası'na da yer verildi.

İstanbul sele teslim: Bir eve yıldırım düştü, ev ve iş yerlerini su bastı İstanbul’da gece boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su basarken, Beykoz’da bir eve yıldırım düştü.

Meteoroloji İstanbul ve Ankara için saat verdi! Uyarılar peş peşe... (10 Temmuz 2022 hava durumu) Meteoroloji 10 Temmuz 2022 hava durumu tahmin raporunu yayınladı, bugün hava nasıl olacak belli oldu. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak sabah saatlerine dek sürdü, yağışların bugün öğle saatlerine dek aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İstanbul dahil birçok kent için turuncu ve sarı kodlu uyarı veren Meteoroloji, bayram tatilinde vatandaşların dikkatli olması konusunda çağrıda bulundu. İşte bayramın ikinci günü (10 Temmuz 2022) hava durumu tahminleri...