Türkiye Gazetesi

İstanbul'dan Artvin'e bayram tatili için giden 10 yaşındaki Utku'dan acı haber geldi. İstanbul’da ikamet eden 10 yaşındaki Utku Göçer, annesiyle birlikte bayram tatili için memleketi Artvin’in Kemalpaşa ilçesine arkadaşlarıyla girdiği denizde kayboldu. Kayıp Utku için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Hopa Sahil Güvenlik, Hopa Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışması sonucunca çocuğun cansız bedeni denizden çıkartıldı. 10 yaşındaki Göçer’in cenazesi Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

AİLESİ GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Ekipler tarafından denizden çıkartılan minik Utku’nun cansız bedenini gören ailesinin feryadı yürekleri dağladı. Etraftakiler tarafından güçlükle sakinleştirilen baba Mehmet Göçer ve anne Ayşe Göçer gözyaşlarına boğuldu.

10 yaşındaki çocuk bayram tatili için geldiği Artvin'de kayboldu! Bayram tatili için Artvin'e gelen 10 yaşındaki Utku Göçer, arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde kayboldu. Kayıp Utku için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

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