Türkiye Gazetesi

Kan şekeri düzenlemeden, sindirim sistemine, beyin sağlığından göz sağlığına, kansere karşı koruyucluğundan antidepresan özelliğine kadar birçok faydası olan Yaban Mersini hasadı Bursa'da başladı.

Şeker ve göz hastalarına iyi geldiği bilinen ve hasadına başlanan yaban mersini meyvesin Türkiye'de yeni ekilmeye başlanan bu meyvenin kilosu bu yıl dalında 100 liradan satılıyor.

KURULAN DÜZENEK ŞAŞIRTTI

1 dönüm alandan 1 ton meyve alan üreticiler, hasattan hatırı sayılır gelir elde ediyor. Meyve, dağlık alanda yetiştiği için yaban hayvanları ve kuşlar yaban mersinlerini yiyor. Üreticiler de kilosu 100 lira olan meyveyi "hayvanlar yemesin, emekleri ziyan olmasın" diye kurdukları düzeneklerle koruyor.

HEM FİYATTAN HEM DE TALEPTEN MEMNUN

Orhaneli ilçesi Göynükbelen köyünde üretim yapan Kazım Çerkes, bahçesine bomba sesi ve yırtıcı kuş sesi çıkaran düzenek kurdu. Çerkes'in yetiştirdiği yaban mersini meyveleri Türkiye'nin çok sayıda ilinden şeker ve göz rahatsızlığı çekenler tarafından tercih ediliyor. Ürünlerini hasat etmeye başlayan üretici, fiyattan ve ürünlerine olan talepten oldukça memnun.

'ÖNCEDEN BU MEYVENİN NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİMİZ İÇİN İYİ BAKMADIK'

Güney Marmara bölgesinde yaban mersini diken ilk üreticilerden olduğunu ifade eden Kazım Çerkes, "Bu meyvenin fidelerini bize 2012 yılında hibe olarak verdiler. Biz de bahçemize ektik. Önceleri bu meyvenin ne olduğunu bilmediğimiz için çok iyi bakmadık. Değerli bir ürün olduğunu öğrenip ekonomik gelirinin çok olduğunu görünce iyi bakmaya başladık. Özellikle şeker hastaları ve göz rahatsızlığı olanlar bu meyveyi tercih ediyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelip alıyor.

Kurduğumuz kooperatifle bu ürünü Türkiye'nin her noktasına gönderiyoruz. Üretimi az, talebi çok olduğu için güzel para yapıyor. Bu yıl kilosunu 100 liradan satıyoruz. Bir dönüm bahçeden 1 ton ürün aldığımız oluyor" dedi.

YABAN MERSİNİ FAYDALARI

-Yaban mersini çayının bayanlarda özel günlerin etkisini azalttığı ve düzene sokmaktadır

-Yaban mersini çayının idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik etkisi göstermektedir.

-Yaprak ve kuru meyvelerinden yapılan çay ishal giderici özellik taşımaktadır.

-Kansere karşı vücudu koruyan enzimleri aktive etmektedir.

-Anti kanserojen ve antioksidan özelliğe sahiptir.

-Yağlı bileşiklerin vücuttan atılmasını sağlar.

-Taze olarak yenildiğinde kanı temizler.

-Gece görüş kabiliyetini artırır.

-Kalp krizi riskini azaltır.

-Kan kolesterolünü düşürür.

-Pektin içeriği yüksektir.

-Kan şekerini düşürür.

Karpuz, çilek, kiraz… Kırmızı meyveler antioksidan deposu! Baş ağrısını önlüyor, bol bol yiyin Kırmızı meyveler tam bir antioksidan deposu. Bu yönüyle yaşlanmayı geciktiriyor, cildi gençleştiriyor. Yaz mevsiminde bolca bulunan kiraz baş ağrısını önlüyor, karpuz sinir sistemini yatıştırıyor, çilek kanı temizliyor. Yaz meyvelerinde tüketilmesi gereken kırmızı meyveler hakkında bilgi veren Diyetisyeni Betül Merd, tavsiye edilen porsiyon miktarından da bahsetti.

Sebzeden sonra meyve de ucuzlayacak Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, sebze fiyatlarından sonra meyve fiyatlarının da düşmeye başladığını belirterek “Ürün bol, telaş yapmaya lüzum yok. Fiyatlar rayına oturuyor” dedi.

Havalar ısındı, sebze meyve fiyatları yarı yarıya indi Yaklaşık bir ay önce el yakan sebze meyve fiyatları dip yaptı. Antalya Hali’nde salatalık 1,5 TL, kabak 3 TL, domates 8 TL, patlıcan 5 TL’den alıcı buluyor. Adana’da ise hasadın başlamasıyla kilogramı 25 liraya satılan salatalık 1 liradan, 15 liraya satılan patates 6 liradan, 5 liraya satılan soğanın tazesi ise 3 liradan satılıyor.