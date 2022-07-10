Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Muğla'nın Bodrum ilçesi Mumcular Barajı Bahçeyaka mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeden dumanların yükselmesi ile birlikte çok sayıda itfaiye ve orman ekibi bölgeye sevk edildi. Yangına, 7 uçak ve 7 helikopter ile havadan 21 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozerle de karadan müdahale edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İtalya’nın başkenti Roma’da yangın İtalya’nın başkenti Roma’da dün akşam yangın çıktı. Yangın nedeniyle 4 bina tahliye edildi.