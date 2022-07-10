Türkiye Gazetesi

Hatay'da bayram günü kaza yapan araç bir aileye mezar oldu. Hatay'da Hassa-Kırıkhan yolunda seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. urdaya dönen otomobil alevlere teslim oldu.

Araç içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Yılmaz ve Dilek Sabahat Yılmaz olay yerinde hayatlarını kaybetti.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALI

Kazayı gören çevredekiler, hurdaya dönen araçtaki 6 kişiyi çıkararak olayı sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

2 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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