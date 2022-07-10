Türkiye Gazetesi

Baba ve oğlunun korkunç ölümü yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Üzümözü Mahallesi'nde meydana gelen feci olayda 72 yaşındaki Yusuf Yılmaz ve 48 yaşındaki oğlu Sezgin Yılmaz ağaç kesmek için dışarı çıktılar.

Baba ve oğul bir ağacı kesmek için giriştiler ancak kestikleri ağaç devrildi ve ağacın altında kaldılar. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BABA-OĞUL OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağacın altından çıkartılan baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba ve oğlunun cenazeleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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