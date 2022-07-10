Türkiye Gazetesi

İzmir’in Güzelbahçe sahilinde üzücü bir olay yaşandı. İddiaya göre doğum yapan yunusun yavrusu ölü doğdu. Yunus yavrusunun ölü olduğunu görünce kendisini kayalıklara vurdu. Suyun üstüne çıkmaya çalışan yunusu vatandaşlar kurtarmaya çalıştı.

KENDİSİNİ KARAYA VURDU

Yunusu kurtarmak için iki dalgıç denize girdi. Dalgıçların uzun uğraşlarına rağmen yunus yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıyıya vuran yunus, bölgeye gelen ekipler tarafından sahilden kaldırıldı. Yaşanan o olaylar cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

Bu görüntülere yürek dayanmaz! Yunus balığı intihar etti İzmir Dikili'de sahile vuran bir yunus balığı için ekipler seferber oldu. Açığa bırakılan yunus, yeniden kıyıya geldi ve telef oldu. Onun can çekişme anları ise kameraya yansıdı.