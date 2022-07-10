Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatili ile birlikte, özellikle tatil bölgelerinde yoğun araç kuyrukları oluştu. Dünyaca ünlü tatil merkezine giden yoldaki kavşaklarda jandarma ekipleri önlem aldı. Zaman zaman duran trafikteki akış, kolluk kuvvetlerince kontrolü olarak sağlandı. Uzun süre kuyrukta beklemeyi istemeyen bazı tatilciler de araçlarını yol kenarlarına park ederek yürüyerek denize ulaşmaya çalıştı. Tatilcilerin deniz kenarlarına akın etmesiyle Fethiye sokakları ise boş kaldı.

TATİL BELDELERİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Ölüdeniz’deki Kumburnu ve Belcekız plajlarında ise yoğunluk yaşandı. Sıcaktan bunalan tatilciler, Ölüdeniz’in turkuaz suyunda serinledi. Macera tutkunu tatilciler ise Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı seyretti. Bakanlar Kurulu kararı ile Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Fethiye’de yoğunluk beklentisi oluşmuştu.

Vatandaşlar bayram tatili için yola çıktı, trafik durma noktasına geldi Kurban Bayramı tatili dolayısıyla arife günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.