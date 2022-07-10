Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir genç elektrik akımına kapılarak can verdi. Denizler Mahallesi'nde tarlasına giden Suat Kargı (23), sulama dinamosuna elektrik gelmemesi üzerine direğe çıktı. Kargı, bu sırada akıma kapılarak düştü.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kargı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kargı'nın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yılan yüzünden şikayet alan yetkililer, elektrik trafo merkezindeki feci görüntü nedeniyle donup kaldı Japonya'da insanlar trafoya bir yılanın girdiği yönünde ekiplere ihbarda bulundu. Ekipler, trafoya gittiklerinde yılanın parçalara ayrılarak kablolara zarar verdiğini gördü. Olay nedeniyle 10 bin hane elektriksiz kaldı.
Elektrik ile balık tutmak isteyen 2 genç feci şekilde can verdi Ordu’dan feci bir haber geldi. Derede elektrik ile balık tutmak isterken akıma kapılan 2 genç canından oldu, 1 kişi de yaralandı.