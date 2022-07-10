Türkiye Gazetesi

Elazığ’da merkeze bağlı Gümüşbağlar köyünde kaçan kurbanlık keçiyi yakalamak isterken kayalıklardan aşağı uçan adam, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.Kaçan kurbanlığı yakalamak isteyen Sinan Uçarel, dengesini kaybederek kayalıklardan aşağı düşüp yaralandı. Olayı gören arkadaşları durumu UMKE ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonrası yaralı adamın yanına inerek müdahalede bulundu.

KAÇAN KEÇİ HER YERDE ARANIYOR

Ekipler, daha sonra yaralıyı sedye ile yukarı çıkartıp ambulansa bindirdi. Yaralı Uçarel, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Fırat Üniversitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan keçinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaçan kurbanlık keçinin sebep olduğu kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı Ankara’da kaçan kurbanlık keçinin sebep olduğu kazada 1’si ağır, 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.