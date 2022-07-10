Türkiye Gazetesi

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı Köyünde 7 aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada 5'i ağır, 54 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “9 Temmuz 2022 Saat 18.00 sıralarında İlimiz Beşiri ilçesi Yontukyazı Köyünde; aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2’si ateşli silahla, 1’i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5’i ağır, toplam 54 kişi yaralanmıştır. Meydana gelen olaya Jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikata başlanmış, yaralıların intikal ettiği ilimizdeki hastanelerde polis tarafından ilave güvenlik tedbirler alınmıştır” denildi.

OLAYLA İLGİLİ 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan bazılarının tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken durumu ağır olan 4 kişinin ise tedavileri devam ediyor. Kavgaya karıştığı belirlenen 20 kişinin ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü öğrenildi.

KAVGANIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Yontukyazı köyünde dün akşam saatlerinde bir aileye ait koyun sürüsünün husumetli olduğu ailenin fındık bahçesine girmesiyle önce çocukların arasında başlayan ve ardından husumetli olan ailelerin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgaya 7 aile karıştı.

Batman karıştı, 54 yaralı var! Batman'da 7 aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Valilik az önce açıkladı 54 kişi yaralandı, aralarında durumu ağır olanlar da var.