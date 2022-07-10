Türkiye Gazetesi

Suruç'ta bir kadın sokak ortasında cinayet işledi. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde yaşandı. 3 çocuk annesi 20 yaşındaki F.Y., iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden kaçarak yasak aşk yaşadığı Iğdır’da yaşayan 25 yaşındaki Ferhat D. ile Şanlıurfa merkezde buluştu.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

F.Y. ile Ferhat D., birkaç gün birlikte yaşadıktan sonra Birecik’e giderek bir evde kaldı. Yasak aşk yaşayan çift henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Suruç ilçesine dönen kadın, babasının evine sığınarak Ferhat D.'yi arayıp gelmesini söyledi. Suruç’ta bir araya gelen şahıs ile kadın arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda yanında sakladığı tabancayı çıkaran kadın, Ferhat D.'ye defalarca ateş açtı. Çok sayıda merminin isabet ettiği şahıs olay yerinde hayatını kaybederken F.Y. ise cesedin başında durarak polisin gelmesini bekledi. Olay yerine giden polis ekipleri kadını gözaltına alırken ceset ise yapılan incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.