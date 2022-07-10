Türkiye Gazetesi

Arnavutköy'de bir genç yasak olan yerde yüzmek isterken boğuldu. Olay, saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Karaburun Sahili'nde yaşandı. Bir grup genç, Karaburun Sahili'ne gelerek yüzmenin yasak olduğu bölgeden denize girdi.

24 YAŞINDAKİ FURKAN DENİZDE KAYBOLDU

Denize giren gençlerden Furkan Duran (24) kısa süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları panik içinde Duran'ı aramaya başladı. Olay nedeniyle bölgeye ambulans ekibi sevk edildi.

CANKURTARAN BULDU

Cankurtaran ekipleri ve vatandaşların arama çalışmaları sonucu bulunan talihsiz genç sağlık ekiplerine teslim edildi. Duran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İzmir'de yüzme bilmeyen genç girdiği denizde boğuldu İzmir'de 17 yaşındaki bir genç denizde boğularak can verdi. Talihsiz gencin yüzme bilmediği ortaya çıktı.

Denizde can pazarı! 7 üniversiteli dalgalarla boğuştu, biri boğuldu Kocaeli'de yedi arkadaş, serinlemek için denize girdi. Dev dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçiren gençlerden altısını cankutaranlar karaya çıkardı. Yarım saat sonra kurtarılan bir kişi ise hastanede hayatını kaybetti.