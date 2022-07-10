Türkiye Gazetesi

Mersin'de talihsiz bir olay yaşandı, yolcu olarak bindiği minibüsün açık kalan kapısından düşen kadın hayatını kaybetti. Meryem Özkıraç, 7 Temmuz tarihinde Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde yolcu olarak bindiği minibüsün hareket etmesinden kısa süre sonra açık bırakılan kapıdan düşerek yaralandı. Yaralı kadın, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesine oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O ANLAR KAMERALARA DA YANSIDI

Öte yandan kadının minibüsten düşme anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüse binen kadının ücretini ödedikten sonra boş koltuklardan birini oturmak için hamle yaptığı sırada dengesini kaybederek açık bırakılan hareket halindeki minibüsün kapısından düştüğü anlar yer aldı.

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