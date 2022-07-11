Türkiye Gazetesi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ekrem O. idaresindeki otomobil, Beyşehir-Seydişehir kara yolunun birinci kilometresindeki kavşakta Veysel Ö. yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Kazada, sürücü Veysel Ö. ile minibüsteki Havva Ö., Siraç Ö., Cihan N., Gülizar Ö., Fatma Nur N. ve Yiğit Asaf Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bayram günü acı haberler peş peşe geldi, ölü sayısı artıyor 9 günlük bayram tatilini farklı illerde geçirmek isteyen vatandaşlar kendilerini yollara attı. Bir çok bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken kaza haberleri de peş peşe geldi. Bilanço artıyor, acı haberler peş peşe geldi.

Çankırı'da feci kaza, 2 ölü var Çankırı'da meydana gelen feci kazada otomobil motosikletle çarpıştı, 2 kişi canından oldu.