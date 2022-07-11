Dün gece Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda yaşanan bayram trafik yoğunluğu sonrasında farklı noktalarda trafik kazaları meydana geldi. D-100 karayolunda meydana gelen 11 ayrı trafik kazasında 31 kişi yaralandı.
KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
Sapaca köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü Ş.K. kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ş.K.'nin kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Çankırı'da feci kaza, 2 ölü var Çankırı'da meydana gelen feci kazada otomobil motosikletle çarpıştı, 2 kişi canından oldu.
Sakarya'daki feci kaza anne ve ikizlerini ayırdı Sakarya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarına düştü. Feci kazada baba ve ikiz bebekler yaralanırken, anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.