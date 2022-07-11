Türkiye Gazetesi

Konya’da Elmas ile Kemal Acıbadem çiftinin ikiz bebekleri 27 haftalıkken dünyaya geldi. Dört aydır yoğun bakımda mücadele veren ikizlerden daha sağlıklı olan Miraç Ege maalesef hayatını kaybetti. Kardeşi ise sağlıklı şekilde taburcu edildi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Rahmi Örs, erken doğan bebeklerin hayata tutunmasının her dakikasının toplu iğneyle toprağı kazar gibi ilerleyen bir süreç olduğunu söyledi. Örs “Savaş bebeğimiz 790 gram doğdu. İkizini yoğun bakım sürecinde kaybettik. Aslında Savaş’ın durumu daha kötüydü, 72 gün solunum cihazına bağlı kaldı. Kalp damar açılması dediğimiz duktus açıklığı için tedavi gördü. Bu arada beyin kanaması oldu. Uzun süre oksijen bağımlılığı devam etti. Göz problemi vardı. Bunun için hem lazer hem de enjeksiyon tedavisi uyguladık. Şu an işitmeyle ilgili herhangi bir sıkıntısı yok. Nörolojik olarak da gayet iyi. Bebeğimizi 2 kilo 300 gram civarında bir ağırlıkla gönderdik. Anne sütüyle beslenip kilo alıyor." dedi.

"TEK BAŞINA MÜCADELE ETTİ"

Anne Elmas Acıbadem, fiziksel ve duygusal olarak çok yıprandıklarını söyledi. Acıbadem “Anne karnında olması gereken bir dönemdeyken burada tek başınaydı. Çok büyük zorluklar atlattık. Duygusal anlamda yıkıldığım, düştüğüm zamanlar oldu. Sağ olsun yeni doğan ekibi beni tekrar kaldırdı. Eşimle ben çok mücadele verdik. Oğlumuz büyük zorluklardan çıktığı için ismini Savaş koyalım dedik. Küçücük bedeniyle çok savaştı, çok uğraştı. İnşallah gördüğü en son savaş bu olur” şeklinde konuştu.

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