Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisi altında kalan İstanbul'da Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde hava nasıl olacak belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Temmuz 2022 hava durumu raporunu yayınladı. Sağanak beklenen iller tek tek açıklanırken, sıcaklıkların doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi.

11 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU

Son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Erzincan ve Ardahan çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

11 Temmuz 2022 hava durumu tahmin haritası

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Bayramın 3'üncü gününde Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. MGM; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarı yayınlayarak bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınları konusunda tedbirli olmalarını istedi.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

İstanbul: Hava sıcaklığı en yüksek 29, en düşük ise 19 derece olacak. Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin (İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Sıcaklıklar 28 ile 15 derece arasında olacak. Bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı ve Ankara'nın güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın akşam saatlerine kadar Bartın, Düzce, Zonguldak, Bolu, ve Karabük çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

İzmir: Hava sıcaklıkları 2 ila 3 derece artacak. En yüksek hava sıcaklığı 30, en düşük hava sıcaklığı 22 derece olacak. Bölge geneli parçalı ve az bulutlu, Balıkesir çevreleri yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, kuzeyli yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde kuvvetlice esecek.

Meteoroloji İstanbul ve Ankara için saat verdi! Uyarılar peş peşe... (10 Temmuz 2022 hava durumu) Meteoroloji 10 Temmuz 2022 hava durumu tahmin raporunu yayınladı, bugün hava nasıl olacak belli oldu. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak sabah saatlerine dek sürdü, yağışların bugün öğle saatlerine dek aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İstanbul dahil birçok kent için turuncu ve sarı kodlu uyarı veren Meteoroloji, bayram tatilinde vatandaşların dikkatli olması konusunda çağrıda bulundu. İşte bayramın ikinci günü (10 Temmuz 2022) hava durumu tahminleri...