Türkiye Gazetesi

Adana Çukurova Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada yayılan ’50 kişilik grubun Acil Servisi bastığı, bu sebeple servisin bir süre hizmet edemediği ve doktorların darp edildiği’ iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

‘HASTANEYE ZARAR VERİP TEHDİT ETTİLER’

Başhekimliğin yazılı açıklamasında, dün saat 21.00 civarında acil servise trafik kazasında yaralanan bir kişinin getirildiği, yapılan gerekli müdahalelere rağmen hasta yakınlarının taşkınlık çıkardığı, hastaneye zarar verdikleri ve görevlileri tehdit ettikleri belirtildi.

'HİZMET VERİLMEDİĞİ YORUMU GERÇEK DIŞI'

Bunun üzerine adli makamlar ve emniyetle irtibata geçildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik endişesi olduğunu belirten hekimlere izin önerilmiş, kendileri göreve devam etmek istediklerini belirtmişlerdir. Acil servis hizmeti gerekli düzenlemeler yapılarak devam etmiştir. Olay sosyal medyada 'Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisi, hasta yakını yaklaşık 50 kişilik grup tarafından basıldı' şeklinde haberleştirilmiştir. Acil servise trafik kazası sebebiyle başvuran hastanın çok sayıda yakını hastaneye gelmiş, özetlendiği şekilde üzücü olaylar yaşanmıştır fakat bunun 'acil servisin basılması' şeklinde tanımlanması doğru değildir. Haberlerdeki 'acil servisin hizmet vermediği' yorumu da gerçek dışıdır."

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