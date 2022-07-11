Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele artan azim ve kararlılıkla devam ediyor. Sınır ötesindeki terör hedefleri havadan ve karadan vurulurken insansız hava araçları ile hudut hattı ve bölge sürekli kontrol altında tutuluyor.

Bu çerçevede Kandil'de bir mağaraya doğru hareket eden iki terörist tespit edildi. SİHA tarafından aralıksız takip edilen teröristler mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları söz konusu teröristlerin örgütün sözde yöneticileri arasında olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

'YIL BAŞINDAN BU YANA 1999 TERÖRİST ETKİSİZ'

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bayramın birinci günü ziyaret ettiği Dağlıca'daki 4. Hudut Tabur Komutanlığında terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, "24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 35 bin 268 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinde yıl başından bu yana kadar 1999 , Pençe-Kilit Operasyonu’nda ise 277 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terörist elebaşı İsveç’e seslendi: Türkiye’yi durdurun Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulkerim Ömer, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile yaptığı NATO anlaşmasını durdurulması istedi.

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Kandil bölgesinde 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.