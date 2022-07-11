Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde M.Y. idaresindeki kamyon, TEM otoyolu İstanbul-Edirne istikameti Hafa Tır Parkı Çerkezköy Gişeleri civarında, Ercan Çiçek idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 3 ÖLÜ, 5 KİŞİ YARALI

Kazada sürücü Ercan, Firdevs, Yusuf, Mustafa ve Merve Çiçek, Yasemin ve Nursena Öztürk ile Gülbeyaz Özel yaralandı. Sağlık ekiplerince Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ercan, Merve ve Mustafa Çiçek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü M.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çankırı'da feci kaza, 2 ölü var Çankırı'da meydana gelen feci kazada otomobil motosikletle çarpıştı, 2 kişi canından oldu.

Sakarya'daki feci kaza anne ve ikizlerini ayırdı Sakarya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarına düştü. Feci kazada baba ve ikiz bebekler yaralanırken, anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'da bayram öncesi feci kaza! Ölü ve yaralılar var Muğla'da bayram öncesi feci bir kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi canından olurken 4 kişi de yaralandı.