Türkiye Gazetesi

Kadınlar vazgeçilmezi kozmetik ürünleri sıklıkla tercih ediliyor ancak genellikle cilt için alınan bu ürünleri satın alırken iki kere düşünmekte fayda var. Çünkü yapılan bir denetlemede kozmetik ürünlerinin üçte iksiinden fazlası güvensiz çıktı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) 6 aylık denetimlerinde, uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 470 kozmetik ürün için 645 bin lira para cezası kesildi, sahte, kaçak veya taklit yaklaşık 7 bin parfüm ve deodorant imha edildi.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ÜRÜNLERE GEÇİT YOK

İnsan sağlığını tehdit eden, teknik düzenlemeler ve mevzuata aykırı ürünlerin tespitine yönelik piyasa denetimlerini sürdüren TİTCK, 2022'nin ilk 6 aylık döneminde uygunsuzluk saptanan kozmetik ürünler ile el dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabun gibi biyosidal ürünlere geçit vermedi.

645 BİN LİRA PARA CEZASI

Ocak-Haziran 2022'de toplam 679 kozmetik ürün denetlenirken, 463 ürünün teknik düzenlemeye aykırı, 7 ürünün de güvensiz olduğu belirlendi. Bu ürünleri piyasaya sürenlere toplam 645 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca mahkemeler, savcılıklar, emniyet, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulaşan ve yapılan incelemeler neticesinde, üreticisi belli olmayan, sahte, kaçak, taklit olduğu saptanan 6 bin 826 adet parfüm ve deodorant 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.

RUHSATSIZ EL DEZENFEKTANLARINA DENETİM

TİTCK'nin el dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabunlar ve sinek kovucular gibi biyosidal ürünler için aynı dönemdeki denetimleri ise Covid-19 salgını döneminde risk analizi yapılarak özellikle ruhsatsız ürünlerin tespitine yönelik planlandı.

Bu kapsamda, toplam 44 ürün denetlendi, 27'sinin ruhsatsız ve teknik düzenlemeye aykırı olduğu belirlendi. Ürünler için geri çekme ve imha işlemleri yapılırken, bu ürünleri üretenlere de toplam 752 bin 400 lira idari para cezası verildi.

Türk araştırmacı sinekten kozmetik yağı üretti Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Dermatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu ile radyasyon onkoloğu eşi Dr. Tamer Çalıkoğlu, Black Soldier Fly (BSF/siyah asker sineği) olarak tanımlanan sineğin larvasından kozmetik hammadde üretmeyi başardı.

İnternette sahte kozmetik ürün satışı patladı Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bu yılın ilk 3 ayında denetlenen 397 kozmetik üründen, 263'ünün teknik düzenlemeye aykırı, 2'sinin güvensiz olduğu tespit edilirken, ilgililere toplam 350 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca sahte, kaçak veya taklit olduğu belirlenen 3.296 parfüm ve deodorant güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.

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