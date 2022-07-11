Türkiye Gazetesi

7 yaşındaki çocuk oyun oynarken dolap kapaklarının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çele Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden A.D'nin üzerine, oyun oynadığı dolap kapakları devrildi.

Göğüs ve baş kısmından ağır yaralanan çocuk, babası tarafından en yakın özel hastaneye götürüldü.

A.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu olarak bindiği minibüsün açık olan kapısından düşen talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ambulans şoförünün acı sonu: Hasta taşırken hayatını kaybetti Isparta’nın Yalvaç ilçesinde hasta taşıyan ambulans şoförü kalp krizi geçirdi. Ambulansı park ederek yardım isteyen 54 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.