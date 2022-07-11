Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de korkunç bir kaza oldu. Seyitgazi ilçesi Derebenek Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Hüseyin Çetin idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Halil Ünlü (50) ile İbrahim Ünlü (45) hayatını kaybetti. Araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılar; Hüseyin Çetin, Yakup Sevim ve Melih Ünlü sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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