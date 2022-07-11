Türkiye Gazetesi

Kaza, Torba Mahallesi kayran mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Sürat teknesiyle denize açılan iş insanı Ünal Pala (52), eşi Evrim Pala (47) ve 12 yaşındaki kızları Mina denizde ilerlerken kıyıya yakın bir bölgede süratli bir şekilde tekneyle kayalıklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ünal Pala, eşi Evrim Pala hayatını kaybederken 12 yaşındaki kızları ise denize düşerek hafif şekilde yaralandı. Mina’yı yakınında bulunan bir otelin su sporlar personeli kurtardı. Olay yerine gelen ambulanslar Ünal Pala ve Evrin Pala’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Ünal ve Evrim çifti Bodrum Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Ölen çiftin çocukları Mina’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANTALYASPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Antalyaspor'dan paylaşılan taziye mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzde 2016-2018 arasında yönetim kurulu üyeliği yapan Sayın Ünal Pala'nın eşi Evrim Pala ile birlikte geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrendik. Ünal ve Evrim Pala'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz.Ünal ve Evrim Pala'nın cenazeleri yarın (12 Temmuz Salı) Ankara'nın Kahramankazan ilçesi İymir Mahallesi Camii'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir."

ÜNAL PALA KİMDİR? NE İŞ YAPIYORDU?

Ünal Pala, 27 Aralık 1970’te Ankara’da doğdu. İnşaat ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren Uzaltaş AŞ'nin yönetim kurulu başkanıdır. Ünal Pala aynı zamanda OP Grup Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Ünal Pala Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Denetleme Kurulu Başkanılığı da yapmıştı.

MİNA PALA TABURCU EDİLDİ

Kazada yaralanan Mina Pala ise ilk müdahalenin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Mina Pala, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, kazadan yaralı kurtulan Mina Pala'nın çarpma sırasında denize düştükten sonra yaklaşık olarak 150 metre yüzdüğü, ardından da çevredekiler tarafından fark edilip, sudan çıkarıldığı ortaya çıktı.