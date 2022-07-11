Türkiye Gazetesi

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde korkutan bir kaza yaşandı. Kazada ölen olmazken 5 kişi yaralandı. Sapanca ilçesi mevkiinde meydana gelen kazada bayram için İstanbul’dan Uşağa doğru yola çıkan O.D. idaresindeki otomobil, aynı istikamette önünde iki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen maddi hasarlı kazayı görerek yavaşladı.

KAZA İÇİN DURAN OTOMOBİLE ÇARPTI

Bu esnada arkadan gelmekte olan M.S. idaresindeki otomobil ise yavaşlayan otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerde bulunan sürücü O.D.’nin eşi B.D. ile 6 yaşındaki çocukları A.D. ve diğer araç sürücüsü M.S. ve eşi S.S. ile birlikte Ö.Y.S. ve A.H.S. isimli çocukları olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 YAŞINDAKİ KAZAZEDEYE POLİS ŞEFKATİ

Bu esnada kazada yara almayan annesi ve iki kardeşi yaralanan M.S. isimli sürücünün 2 yaşlarındaki çocuğunun hiçbir şeyden habersiz şekilde yol kenarına oturdu. Küçük kız araçlardan savrulan parçalarla oynarken o esnada polisin de ona eşlik ederek sevgi göstermesi de dikkatlerden kaçmadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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