Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Leman Ö., bir süredir yaşadığı ağabeyinin evinde sabah saatlerinde fenalaştı. Aile hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Leman Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bir çocuk annesi kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Leman Ö.’nün yaklaşık 5 yıldır uyuşturucu madde kullandığı ve yakınlarının desteğiyle bırakmaya çalıştığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Acı olay: Üzerine dolap kapağı devrilen çocuk hayatını kaybetti Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde üzerine dolap kapağı düşen çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu olarak bindiği minibüsün açık olan kapısından düşen talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.