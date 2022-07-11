Türkiye Gazetesi

Olay, Didim’deki İmbat Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte tatil için Didim’e gelen 13 yaşındaki Aleyna İrem Yalçıner bir anda fenalaştı.

Kızlarının fenalaştığını gören ailesi durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye gelirken, 13 yaşındaki Aleyna, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Talihsiz genç kızın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacakken, olayla ilgili olarak Didim Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ağabeyinin evinde fenalaşan kadın hayatını kaybetti Antalya’da yaşadığı ağabeyinin evinde fenalaşan bir çocuk annesi genç kadın hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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