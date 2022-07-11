Türkiye Gazetesi

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 21 yaşındaki Besim A., komşusu Emrah Türk (35) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Besim A., evinde bulunan av tüfeğini alarak Emrah Türk’ü kovaladı. Besim A., Emrah Türk’ü apartman girişinde sırtından vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Emrah Türk’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Besim A.'yı olay yerine yakın bir apartmanın bahçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Emrah Türk’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

