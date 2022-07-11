Türkiye Gazetesi

Ordu'nun Gölköy ilçesinde fındık bahçesinde ot biçen adam direkten sarkan tele değerek elektrik akımına kapıldı, talihsiz adam kaldırıldığı hastanede can verdi. İlçenin Alanyurt Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde motorla ot biçen Mehmet Gündoğdu, elektrik direğinden sarkan tele temas etti. Akıma kapılan Gündoğdu için olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

GERİDE 2 ÇOCUK BIRAKTI

İlk müdahalesi bahçede yapılan Gündoğdu, Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gündoğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Gündoğdu'nun cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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