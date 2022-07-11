Türkiye Gazetesi

19 Haziran'da akraba olan iki aile arasında 'Ben sana yarım altın taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' meselesi yüzünden kavga çıkmış, 42 yaşındaki Gülten Şencan silahla vurularak öldürülmüştü.

İddiaya göre, kavgaya karışan aileler arasında bugün akşam saatlerinde yeniden tansiyon yükseldi.

BAYRAM ZİYARETİ ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Kandıra ilçesinden Körfez'de yaşayan Şencan ailesine bayram ziyaretine gelen aile arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS MEMURU YARALANDI

Aileler arasında çıkan arbedede bir polis memuru yaralandı. Polis memuru sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, olaya karışan şüpheliler ise gözaltına alındı.

Yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, çevik kuvvet ekipleri de mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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