Türkiye Gazetesi

Alaplı Akçakoca arasında denizde ortaya çıkan hortumu gören vatandaşlar paniğe kapıldı.

15 DAKİKA SÜRDÜ

Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, dev hortum yaklaşık 15 dakika sürdü. Denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

ABD'yi hortum vurdu: Ölü ve çok sayıda yaralı var ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Gaylord kentinde meydana gelen hortumda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Antalya’da hortum çıktı! Görenler cep telefonuna sarıldı Antalya’da deniz üstünde meydana gelen hortumlar görenlere korku dolu anlar yaşattı.