Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz mayıs ayında Kocaeli'de yaşanan olayda iddiaya göre 17 yaşındaki M.T., üvey babası E.K.'nin kendisine cinsel istismar uyguladığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Genç kızın şikayetinin ardından üvey baba gözaltına alındı. E.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÜVEY KIZIM SÜREKLİ YALAN SÖYLÜYORDU

Sanık hakkında "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğumun cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. Kocaeli 5. Asliye Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık ve avukatı salonda hazır bulundu, M.T. ise Adli Görüşme Odasından (AGO) bağlandı.

Suçlamaları kabul etmeyen E.K., "Üvey kızım M.T. sürekli okulda sorun çıkaran bir kızdı ve sürekli yalan söylüyordu. Bir keresinde okul yönetimi beni çağırdı ve okulda yaptığı sıkıntıları anlattı, ben de onun kaydını başka okula naklettirmeye karar verdim. Kendisine söyledim ve bir daha böyle bir şey yapmaması gerektiği konusunda uyardım. Okulunu değiştirmeseydim disipline gidecekti bu yüzden böyle bir yöntem buldum. Beni odasına çağırdı ve bir daha böyle davranışlarda bulunmayacağını söyledi. Bu sebeple kendisine 'Sana son kez söylüyorum. Seninle yaptığımız anlaşmaya uyacak mısın?' diye mesaj attım. Mesajın konusu budur. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"İNTİKAM ALMAK İSTEDİM"

Üvey babasına iftira attığını söyleyen M.T. ise "Üvey babam E.K.’ye iftira attım, beni taciz etmedi. Eve geç geldiğim içim üvey babam bana o mesajı atmıştı. Üvey babam beni çok sıktığı ve bana karıştığı için böyle bir iftira attım. İftira atarak intikam almak istedim. Uzaklaştırma kararı çıkar veya bir iki gün içerde kalır. Bu sürede ben de kafamı dinlerim diye düşündüm. Daha önce beni taciz ettiği beyanlarım yalandır" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, 2 ay boyunca tutuklu bulunan sanığın tahliyesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

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