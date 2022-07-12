Türkiye Gazetesi

Rize'de yaşanan olayda iki gurubun kavgası ölümle son buldu. Yağlıtaş Mahallesi'nde Abdulkadir Kar, B.B. ve Ç.Y. ile K.A. ve Y.A. kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine ateş etti.

Açılan ateş sonucu Abdulkadir Kar ile K.A. ve Y.A. yaralandı. Kar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. K.A. ve Y.A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. K.A'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayda kullanılan silahlara el konulurken B.B. ve Ç.Y. gözaltına alındı.

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