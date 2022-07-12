Türkiye Gazetesi

Özel bir banka şubesinde çalışan bankacı, babasına haber vermeden ona ait hesapta işlem yaptı. İşlemin ardından bankacı, 'usulsüz işlem' yaptığı gerekçesiyle tazminatsız kovuldu. İş Mahkemesi'nin kapısını çalan genç bankacı, iş akdinin banka tarafından haksız nedenle feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı, ücret ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Davalı banka şubesinin avukatı ise davanın reddini istedi.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı banka temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

"BANKACILIK HER ŞEYDEN ÖNCE GÜVEN ESASINA GÖRE ÇALIŞILAN BİR YER..."

Kişinin babası da olsa başka birine ait hesapta izinsiz işlem yapılamayacağına dikkat çekilen kararda şöyle denildi:

"Davacı işçinin çalıştığı bankada babası adına mevcut hesapta işlem yaparken babasının yokluğunda işlem yapıp yerine imza attığı ve bu durumun anlaşılması üzerine iş akdine bu sebeple son verildiği ortadadır. Bankacılık her şeyden önce güven esasına göre çalışılan bir yer olup davacı işçinin feshe konu edilen eylemi açık bir şekilde usulsüzlüktür, doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmaz.

Açıklanan nedenle, davalı işveren fesihte haklı olduğundan kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal karar! 'Delil sayılamaz' Yargıtay'dan boşanma davalarında kullanılan dellillerle ilgili emsal bir karar geldi. Cep telefonunda silinen belgeleri geri getirmeye yarayan programı eşinin telefonuna kurarak elde ettiği yazışma içeriklerini boşanma davasına delil olarak sunan kişinin açtığı boşanma davasının kabulü kararı bozuldu.

Yargıtay’dan emsal karar! Yurt dışında çalışanlara iyi haber Yargıtay’dan yurt dışında çalışan işçilerle ilgili emsal bir karar geldi. Emsal kararla birlikte gurbetçi işçiler, çalıştıkları ülke yasalarına göre alacaklarını tahsil edecek.