Türkiye Gazetesi

Yürekleri ağza getiren korkunç kaza Tunceli'de oldu. Tunceli-Erzincan karayolunun 44. kilometresinde meydana gelen kazada Malatya'dan Karadeniz gezisine çıkan tur minibüsü, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazada minibüste bulunan 18 kişi yaralandı.

18 KİŞİ HALAT SİSTEMİ İLE KURTARILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yaralılar çıkarmak için halat sistemi kuruldu.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından uçurumdan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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