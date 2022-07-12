Türkiye Gazetesi

Villadaki havuz minik kızın sonu oldu. Kades ailesi, Kurban Bayramı tatili geçirmek için Antalya'nın Serik ilçesinin Belek Mahallesi'nde villa kiraladı.

Ailenin 2 yaşındaki kızları Zeynep Mina, villanın bahçesinde oynarken dengesini kaybederek havuza düştü. Kızının suda çırpındığını fark eden baba, havuza atlayarak Zeynep Mina'yı çıkardı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ailenin haber vermesi üzerine villaya polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zeynep Mina'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Antalya'dan acı kare! 15 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu Antalya'da bir çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu. Çocuğun yakınları cenazeye sarılıp ağladı.

Antalya’da tarihi eser operasyonu: 2 bin 712 eser ele geçirildi Antalya’nın Kaş ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişinin evinde Likya ve Roma dönemine ait 2 bin 712 eser ele geçirildi. Gözaltına alınan kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya’da orman yangını Antalya’da Konyaaltı ilçesini Tünektepe mevkiinde yangın çıktı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.