Türkiye Gazetesi

Denizli’de meydana gelen olayda, evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Efe, traktörü ile sabah saatlerinde elma bahçesine çapa çekmeye gitti.

Akşam olmasına rağmen eve dönmeyen Mehmet Efe’yi aramaya giden çocukları babalarının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine çağrılan jandarma yaptığı ilk incelemede Mehmet Efe’nin traktörden düştüğünü ve çapa makinesini çalıştıran şaft ile makine arasına sıkıştığını tespit etti.



Yapılan incelemelerden sonra Mehmet Efe’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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