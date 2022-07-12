Türkiye Gazetesi

Araca çarpan sürücü bıraktığı notla önce 'insanlık ölmemiş' dedirtti ardından bıraktığı para görülüncede 'pes' dedirtti. Sabah saatlerinde evinden aracıyla işe gitmek için çıkan Gürkan Güler, kendisini şaşırtan bir manzarayla karşılaştı.

Ticari aracının sol ayna ve alt tampon kısımlarının kırıldığını fark eden Güler, ardından aracın aynasına sıkıştırılmış 10 TL ve sileceğine bırakılan notu gördü.

'2 BİN 300 LİRALIK HASARA 10 LİRA'

Toplamda 2 bin 300 lira zararının olduğunu söyleyen Gürkan Güler, ticari aracına bırakılan notta ise "İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın. Hasarınız için aynanıza para bıraktım" ifadelerinin yazılı olduğunu gördü.

Çarpan sürücünün nezaketi için teşekkür eden Gürkan Güler, "Yaklaşık 10 gündür ticari aracımı kullanmıyordum ve bu sabah aracımın ön tampon aracımın sol aynasının kırık olduğunu gördüm.

'İNSANLIK ÖLMEMİŞ DEDİM'

Daha sonra kırık aynama 10 lirayı ve sileceğime ise sıkıştırılmış notu gördüm. Notu okuyunca insanlık ölmemiş dedim kendime. Aracımın sol aynasındaki hasar 1 bin 800, tampon tamiri ve boyası 500 lira olduğunu tahmin ediyorum" diyerek başından geçenleri anlattı.

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